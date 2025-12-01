Afirman que las manifestaciones de Montoya no tienen relevancia agravándose las mismas por la fata de propuestas

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, consideró como irrelevantes y alejadas de la realidad que vive la gente, las afirmaciones del Diputado y Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Miguel Montoya, al haber asegurado que, “poner a Formosa como el segundo aglomerado con menor indigencia según el INDEC, es faltar a la verdad o por lo menos, contar solo una parte de la verdad”. El Funcionario Provincial, señaló que, estos son momentos en que, las críticas vacías sin el acompañamiento de propuestas, origina que los ciudadanos, en este 2025 continúen inmersos en una profunda crisis de confianza, hacia políticos e instituciones, con desconfianza generalizada en partidos -cercana al 79% en jóvenes-, siendo los principales motivos, la inestabilidad económica -inflación, pobreza-, la inseguridad y la falta de soluciones a problemas estructurales, reflejándose todo ello, en la baja participación electoral y en un fuerte cuestionamiento a la clase política tradicional. En este contexto, “desde este Organismo de la Constitución, hemos planteado que, para bajar la pobreza y la indigencia, se necesitan medidas combinadas, para crear empleo formal de calidad, invertir en obra pública, educación, salud y apoyar a las PyMEs de manera que tengamos una economía que crezca de forma tolerante, para generar oportunidades y recursos, con inclusión social”, y no olvidarnos que desde que asumió Javier Milei, se perdieron 276.000 puestos de trabajo registrados y cerraron casi 30 empresas por día. Gialluca denunció que, el empleo formal cayó 2,81%, lo que equivale a más de 432 puestos menos por día. La crisis también se refleja en la cantidad de empleadores: entre noviembre de 2023 y mediados del 2025, el número de empresas con personal registrado cayó de 512.357 a 493.193, lo que implica 19.164 firmas menos, casi 30 cierres diarios. El CEPA -Centro de Economía Política Argentina-, detalló que las empresas de hasta 500 empleados fueron las más afectadas: concentran el 99,63% de los cierres, equivalentes a 19.094 firmas. Al desagregar la pérdida de puestos por tamaño de empresa, el informe revela que el ajuste se concentró en las firmas más grandes: las compañías con más de 500 empleados explican el 68,15% del total de puestos eliminados, equivalentes a 188.525 bajas. Los datos muestran un “marcado retroceso del empleo formal”, con caídas simultáneas en el número de empresas y en la cantidad de trabajadores registrados, consolidando un deterioro sostenido del mercado laboral en los primeros 22 meses del Gobierno Nacional. Por ello, es necesario reiterar, en base a los datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA que advirtió, “se sobrestimo” la caída de la pobreza y señaló que las 3/4 partes registradas se deben a cambios en la medición durante estos últimos dos años, señalando que la reducción se debe a variaciones en la metodología de medición y no en una mejora real pronunciada. Es que, el INDEC arrojo que, durante el primer semestre de 2025, las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos del país se ubicaron alrededor del 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente. Así, según el organismo nacional, la pobreza e indigencia tuvieron una baja importante de casi 9,5 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, la UCA sostiene que estos números están sobreestimados. En la comparación temporal, el estudio admitió que hubo una mejora social en estos dos años, pero destacó que no fue relevante como la que informó el INDEC. “Corrigiendo el cálculo, la caída real de la pobreza monetaria bajo la gestión actual sería de solo de 2.1 puntos”, detallaron desde el organismo, denunciando que, el INDEC debería acelerar la actualización de las canastas de referencia. Según explicaron desde la UCA, el ente oficial sigue calculando la CBT (Canasta Básica Total) utilizando la estructura de gasto de los hogares relevada en la encuesta 2004/2005, a pesar de que ya existen datos actualizados a 2017/2018. Entre ambos períodos, los hogares aumentaron exponencialmente el gasto destinado a servicios. “Si se adoptara una actualización metodológica, la CBT sería considerablemente más alta en todos los años, lo que se traduce en una mayor incidencia de la pobreza”. Además, el informe se apoya en las estimaciones de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) propia y los datos reconstruidos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, abarcando el período 2010-2025.