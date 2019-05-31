Una menor de nueve años cayó a una represa

• La niña fue derivada para una mejor evaluación al Hospital Eva Perón de la ciudad de Ingeniero Juárez

Integrantes de la Subcomisaria María Cristina intervinieron en un hecho donde una menor de edad ingresó al Centro de Salud de la localidad, con signos de ahogamiento.

El procedimiento tuvo lugar el viernes último, alrededor de las 20:45 horas, cuando los efectivos observaron a un grupo de más de 20 personas pertenecientes a la comunidad originaria, reunidos frente al centro de atención.

Ante esta situación, se entrevistaron con el médico de turno, quien informó que una menor, de 9 años, ingresó a la guardia de emergencia.

El profesional manifestó, que la niña se encontraba en una represa con agua, en inmediaciones del Destacamento de Vialidad Provincial, zona Santa Teresa y por causas que se tratan de establecer, sufrió un episodio compatible con principio de ahogamiento, al no poder salir por sus propios medios.

Tras ser asistida en el Centro de Salud local, fue derivada al Hospital Eva Perón de la ciudad de Ingeniero Juárez para una mejor evaluación médica, y la trasladaron en ambulancia acompañada por su abuela.

La Policía continúa con las actuaciones correspondientes, realizando el seguimiento preventivo







