Una joven falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en zona rural de Colonia Yataí

Efectivos de la Comisaría Misión Laishí, dependiente de la Delegación Unidad Regional Uno Mansilla, tomaron conocimiento que una mujer herida de gravedad, ingresó al Hospital Central de esta ciudad.

La víctima fue identificada como Magali de los Ángeles Martínez, de 21 años de edad, domiciliada en Colonia Yataí, de la mencionada localidad y presentaba una herida de arma de fuego.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, alrededor de las 10:50 horas del domingo, la joven junto a su primo menor de edad y otros familiares, realizaban actividades de recolección de miel en una zona rural.

El menor portaba un arma de fuego calibre 22 y, por cuestiones que se tratan de establecer, se produjo el disparo que hirió a la joven en la región lumbar, por lo que fue trasladada de urgencia y quedó internada en terapia intensiva.

En el marco de la investigación los policías secuestraron de forma preventiva un arma de fuego tipo carabina semiautomática, calibre 22, con cargador y municiones entregadas de forma voluntaria por un familiar.

Luego, los uniformados de la Dirección General de Policía Científica, realizaron la documentación fotográfica, pericias del arma y relevamiento del lugar del hecho.

El domingo último, alrededor de las 21:35 horas, efectivos del Destacamento del Hospital Central informaron el fallecimiento de la joven.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Jueza de Feria Dra. Silvina Jarszinky y de la Fiscal de Feria Dra. Natalia Tafetani, quienes dispusieron el inicio de la causa judicial por Homicidio, con intervención del Juzgado de Menores de Formosa.

Una vez terminado finalizado el trabajo del Forense judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias.

El adolescente retenido fue trasladado hasta la dependencia policial, entregado luego a sus progenitores en carácter de guarda tutelar, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Provincia.



