Detuvieron a un sujeto por matar a un gato

Por el caso se inició una causa judicial por infracción a la “Ley de Maltratos y Crueldad a los Animales”.

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini del barrio Colluccio, aprehendieron a un sujeto, de 51 años, que apuñaló a un gato y secuestraron el arma blanca utilizada para el ilícito.

Una mujer, de 29 años, denunció que el martes último en horas de la tarde un pariente mató a su gato raza mestiza con un arma blanca.

Agregó además, que tras apuñalar al animal, lo enterró en su terreno baldío en la manzana 63 de barrio Divino Niño, de esta ciudad.

Tras la intervención, los uniformados de la Dirección Policía Científica documentaron el lugar donde fue sepultada la mascota y secuestraron un cuchillo, que se presume fue utilizado para cometer el ilícito.

Después, integrantes de la brigada investigativa de la mencionada Subcomisaria aprehendieron al imputado, de 51 años, en la vía pública.

El detenido, fue notificado de su situación procesal y continuó en libertad a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circuncisión Judicial de la provincia.



