La Policía retuvo a un adolescente tras un desorden en plena avenida

No se registraron efectivos policiales ni terceros lesionados

Efectivos policiales del Comando Radioeléctrico Policial Zona 8, Delegación Desplazamiento Rápido Circuito Cinco y Subcomisaría República Argentina intervinieron en un hecho de desorden, ocurrido frente al Parque Acuático.

El procedimiento se registró el domingo último, alrededor de las 19:00 horas, tras un llamado al sistema de emergencias 911, donde acudieron móviles policiales y una unidad de Contención de la Delegación Desplazamiento Rápido (DDR), con asiento en el Distrito Cinco.

Allí, verificaron que un grupo de personas protagonizaba disturbios, por lo que se procedió a la dispersión preventiva del mismo, a fin de restablecer el orden público.

Durante el operativo demoraron a un menor, de 15 años, lo trasladaron a la dependencia y se activó el protocolo correspondiente, con intervención de la Justicia provincial.

En el lugar, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron el lugar y un automóvil Fiat Adventure, con rotura de la luneta trasera.







