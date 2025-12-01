Un médico formado en el sistema provincial de residencias en salud, recibió la certificación nacional en nefrología

Se trata del doctor Andrés Palomar, quien culminó en el 2024 la residencia en nefrología puesta en marcha en el 2021, convirtiéndose en el primero en alcanzar esta especialidad dentro de la provincia de Formosa.

El miércoles 17 de diciembre, en la ciudad de Buenos Aires, el médico Andrés Palomar, integrante del servicio de nefrología del Hospital Interdistrital Evita, recibió el diploma de certificación en la especialidad de nefrología, otorgado por el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, a través de la Sociedad Argentina de Nefrología.

El reconocimiento tuvo lugar en la sede de la Academia Nacional de Medicina, en el marco del acto oficial por la 88° entrega de diplomas, que distingue a profesionales de todo el país que alcanzaron la certificación en sus respectivas especialidades.

Cabe resaltarse que el doctor Palomar es el primer médico especialista en nefrología egresado de la residencia de dicha especialidad del Hospital Interdistrital Evita, nosocomio que forma parte del sistema público de residencias provinciales implementado por el Gobierno de la provincia de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

Oriundo de la provincia de Misiones y egresado como médico de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Palomar eligió Formosa para continuar su formación profesional.

Realizó la especialidad en clínica médica en el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” y en el año 2024 finalizó la residencia en nefrología, convirtiéndose en el primer residente en culminar esta especialidad y alcanzar dicha graduación dentro del sistema público de salud provincial.

Actualmente, además de integrar el equipo del Hospital Interdistrital Evita, se desempeña como responsable de la Unidad Renal del Hospital Distrital “Pedro E. Insfrán” de la localidad de Laguna Blanca y es docente de la carrera de Medicina de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), ámbitos donde vuelca diariamente los conocimientos adquiridos tanto en la atención de los pacientes como en la formación de futuros profesionales médicos.

Al referirse a este logro, el nefrólogo expresó sentirse “muy honrado por haber recibido esta certificación, sobre todo porque la residencia de nefrología se abrió en la provincia hace cuatro años gracias a una acertada decisión del gobernador Gildo Insfrán y al apoyo y acompañamiento permanente del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, quienes valoran la importancia de contar con profesionales formados en la provincia en distintas especialidades”.

Asimismo, remarcó que la nefrología es una especialidad fundamentaly señaló que “es un orgullo muy grande haber sido residente, haberme podido formar y seguir formándome en la provincia y ser hoy el primer médico nefrólogo formado aquí, que reciba esta certificación de una institución tan prestigiosa como es la Sociedad Argentina de Nefrología”.

Finalmente, manifestó su agradecimiento al Gobierno provincial, al Ministerio de Desarrollo Humano y a las autoridades del Hospital Interdistrital Evita, destacando que “gracias a la decisión de sostener un sistema de formación continua como son las residencias provinciales en salud, pude recibir este reconocimiento a nivel nacional con mucha satisfacción y gratitud”.











