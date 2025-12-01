Los casos de dengue se mantuvieron sin variaciones significativas en la provincia

Desde la cartera de Salud reiteraron la importancia de sostener las medidas preventivas, especialmente el descacharrizado diario y las eliminaciones de recipientes con agua, tanto grandes como pequeños, para evitar la formación de criaderos del mosquito vector de la enfermedad.

Un nuevo parte de Dengue, informó que, en la última semana, se han realizado 4.818 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando uno de ellos resultado positivo a Dengue que corresponde a Ingeniero Juárez.

Además, no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital ni se realizaron transfusiones de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia.

Tampoco hubo fallecimientos y se realizaron cinco llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico a pacientes.

De esta manera, desde el 1 de enero de 2025 a la fecha, se diagnosticaron 1.482 casos de Dengue de los serotipos virales circulantes: DEN 1 y DEN 2; y desde el 1 de enero de 2024 a la actualidad no hubo fallecimientos.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se concretó el bloqueo en 4901 viviendas, se visitaron 8.611 en total de las cuales 2.695 estaban cerradas, en 1015 se negó el ingreso a la brigada sanitaria y en 463 se erradicaron larvas del mosquito.

A su vez, se entregaron 4901 repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED y se afectaron 359 personas a la logística implementada para estas acciones de control del Aedes aegypti.



