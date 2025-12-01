San Martín hizo historia: Hace 20 años que un equipo formoseño no llegaba a la final

San Martín cerró una temporada histórica al disputar la final del Federal A y ubicarse entre los mejores equipos del país, fruto de un trabajo sostenido, planificado y articulado con el Estado provincial. El club formoseño proyecta su modelo deportivo hacia 2026, año en el que entre tantos desafíos como el Federal A, volverá a disputar la Copa Argentina donde solo 13 provincias estarán presentes.

San Martín de Formosa atraviesa una temporada que ya quedó grabada en la historia grande del deporte provincial y nacional. Lo realizado por el club en el Torneo Federal A no puede analizarse únicamente desde los números —que de por sí son impactantes— sino desde una mirada más amplia, que contemple el contexto, el proceso y el significado profundo de jugar la final por el campeonato y estar entre los mejores equipos del país.

La presidenta del Club, Grisel Cardozo, manifestó que los logros del club San Martín y del deporte formoseño son “gracias a la articulación entre el Gobierno provincial, el club y las distintas entidades sanitarias y educativas que permiten el desarrollo de los clubes, de los deportistas y de la comunidad en general”.

Además, destacó la importancia de contar con un Estado presente que fomente el deporte y potencie el crecimiento categórico como en este caso, el gran presente del Club San Martín que fue protagonista del Federal A y cierra un 2025 muy positivo con actuaciones destacadas en las distintas disciplinas que se desarrollan en el club.

La campaña del club es una reivindicación del esfuerzo colectivo y la planificación, un total de 320 días de trabajo coordinado, organizado y articulado. Más de 30 partidos disputados y apenas tres derrotas resumen la solidez de un equipo que supo competir con determinación, carácter y una identidad bien definida. Este logro deportivo marca un hito, ya que han pasado 20 años desde la última vez que un equipo formoseño consiguió algo similar.

El gran presente institucional suma, además, una noticia que confirma el éxito del proyecto deportivo: el vóley femenino de San Martín jugará la Liga 2 de Argentina. “Es un notición. El vóley trabaja muchísimo y se lo merece. En febrero vamos a competir a nivel nacional en San Juan”, adelantó Cardozo, subrayando que se trata de un reconocimiento a un camino recorrido con esfuerzo y resultados.

San Martín es una institución social con múltiples disciplinas y presencia constante en competencias provinciales y nacionales. Futsal, fútbol femenino, handball, hockey, vóley y fútbol infantil conviven bajo una misma lógica de formación. “No es solo fútbol. Todas las disciplinas están bien posicionadas y con muy buenos resultados”, afirmó Cardozo. Entre sus conquistas de este 2025 está la obtención de la Copa Gildo Insfrán en fútbol femenino, las consagraciones de la Cuarta y Quinta categorías del fútbol de campo y una participación protagónica en los Juegos Evita, entre otros.

El camino de San Martín a la final y el rol social del club

El conjunto formoseño logró llegar a una final por el ascenso y estar entre los dos mejores equipos de la temporada (el torneo comprende un total de 37 equipos) y lo hizo superando instancias decisivas en donde enfrentó duelos directos que exigían temple, concentración y jerarquía, dejando en el camino a rivales como Costa Brava de General Pico, Atenas de Río Cuarto y 9 de Julio de Rafaela.

“Hemos dejado la vara muy alta, demostrando que en Formosa se sabe jugar al fútbol. Ya estamos planificando lo que viene. En la provincia se trabaja, se apuesta al deporte y se puede estar en los niveles más altos”, destacó Cardozo. En este contexto también se destaca que San Martín cumple un rol social muy fuerte, trabajando con las familias, con las escuelas y con la población, un aspecto clave para entender la trascendencia del club en la comunidad.

El éxito de la Primera División potencia al resto de las disciplinas y refuerza el sentido de pertenencia. En ese sentido, San Martín no solo forma jugadores: forma personas, promueve valores y ofrece oportunidades. Esa dimensión social es parte esencial de su identidad y explica por qué cada logro deportivo es celebrado como propio por toda la provincia.

Esta temporada quedará como un punto de referencia. Un ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando el trabajo deportivo, el respaldo institucional y la función social del club avanzan en la misma dirección. San Martín no solo jugó una final: reafirmó un proyecto y dejó una huella que trasciende generaciones, proyectándose como un símbolo del crecimiento del deporte formoseño.



