Un hombre resultó lesionado con un arma blanca tras mantener una discusión con su pareja

Efectivos de la Comisaría Sargento Raimundo Avendaño de General Güemes aprehendieron a una mujer que hirió a su marido tras una discusión.

El procedimiento tuvo lugar el viernes último por la noche, cuando personal de la comisaría local acudió a un requerimiento por un conflicto familiar en una vivienda ubicada en esa localidad.

Allí, los uniformados se entrevistaron con un hombre quien refirió, que minutos antes, mantuvo una discusión con su pareja, quien se tornó agresiva y lo atacó con un cuchillo.

De inmediato se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Clorinda.

Durante la intervención detuvieron a la mujer y secuestraron el arma blanca utilizada para agredir a la víctima, mientras que personal de la Delegación Policía Científica, documentó la escena del hecho.

