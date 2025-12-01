La Municipalidad avanza sumando comercios al Programa de Responsabilidad Ambiental Comercial

Desde la Coordinación de Ambiente y Transición Energética, el Municipio viene trabajando con distintos comercios de la ciudad para avanzar hacia una recolección diferenciada de residuos reciclables. En estas semanas está recorriendo los comercios de distintas zonas para dar a conocer el Programa de Responsabilidad Ambiental Comercial (PRAC) que pone en práctica la separación en origen de residuos secos como el cartón, vidrio, metal o RAEES.

Durante el recorrido, se dialoga con los comerciantes para resaltar la importancia de la Ordenanza 4668/04 vigente y la obligación de separar los residuos también desde la actividad comercial de la ciudad. En la visita realizan una breve encuesta que permite optimizar el servicio de recolección diferenciada y explicar el uso de la aplicación RECYCO con la que están trabajando en un sistema fácil y simple.

Cabe señalar que, una vez que el comercio se adhiere al PRAC, deberá descargarse una aplicación a través de la cual podrá solicitar al municipio el servicio de recolección diferenciada, pautando días y frecuencia.

Ante cualquier duda o interés, dejamos a mano los canales de comunicación con la Coordinación de Ambiente y Transición Energética, al correo coordinacionambiente.fsa@gmail.com o bien al número de celular 3704329352.

Desde la Coordinación se recuerda que “todos los residuos secos que se entregan en este programa se reutilizan o reciclan en el Centro Ambiental Formosa, que posee infraestructura especialmente diseñada para generar economía circular, inclusión social de los recuperadores, reducción del volumen de basura que se deposita en el relleno sanitario y reducción de gases; avanzando así en la transición que va transformando a Formosa en una ciudad más sostenible”.



