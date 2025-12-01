Ingeniero Juárez: La Policía restableció el orden tras una gresca entre dos grupos de originarios

• Por el caso intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia

Integrantes de la fuerza provincial verificaron un caso de desorden en el barrio Curtiembre de la localidad de Ingeniero Juárez, que requirió la asistencia de tres hombres con lesiones leves, mientras que un cuarto hombre fue derivado hasta el Hospital Central de esta ciudad con heridas graves.

Este domingo, alrededor de las 7:30 horas, integrantes de la Comisaría local verificaron un requerimiento en intersección de las calles Rivadavia y Chubut.

En el lugar se observó un desorden entre dos grupos antagónicos de más de 30 originarios, uno perteneciente al barrio Curtiembre y otro al Obrero, quienes se agredían entre sí, arrojándose elementos contundentes, mientras que algunos de los sujetos portaban armas blancas.

Los inadaptados al ver a los uniformados atacaron a los efectivos con escombros, palos, bolitas, bodoques lanzados con gomeras y botellas.

De inmediato se solicitó la colaboración de las demás dependencias, acudiendo personal de la Unidad Regional Seis, del Comando Radioeléctrico Operacional y del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), quienes efectuaron disparos de postas de goma, con la escopeta provista por la Institución, para disuadir el accionar de los inadaptados y tras el amplio despliegue en la zona, los policías restablecieron el orden.

Por el caso se requirió la asistencia de tres hombres que resultaron con lesiones leves, mientras que un cuarto hombre fue trasladado hasta el Hospital Central de la ciudad de Formosa, donde permanece internado, por presentar lesiones de carácter grave.

Por lo expuesto se dio inicio a una causa judicial por "Intimidación Pública, Atentado contra la Autoridad, Lesiones y Lesiones Graves", con Intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.












