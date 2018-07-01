Un hombre fue hallado sin vida en el interior de su casa en el barrio San Cayetano

• Un adolescente está retenido de forma preventiva

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta y División Delitos Complejos retuvieron a un joven de 16 años, en el marco de la investigación del hallazgo sin vida de un hombre, dentro de su vivienda de la manzana 84 del barrio San Cayetano, de esta ciudad.

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 08:20 horas, cuando una empleada llegó al domicilio para cumplir con sus tareas laborales y encontró al propietario del inmueble, de 31 años, tendido en el sector del sanitario, inconsciente y con abundante pérdida de sangre, con una lesión compatible con un arma blanca.

La mujer alertó del caso a la Policía y manifestó que al llegar al sitio fue atendida por un menor de edad.

De inmediato, personal de la Seccional Sexta, de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales y otras áreas de la fuerza provincial fueron al lugar, junto al personal de Policía Científica y del SIPEC, quienes realizaron las diligencias.

A todo esto, los peritos tuvieron a su cargo la inspección ocular, encontraron abundante cantidad de manchas de sangre y secuestraron un cuchillo.

Durante el procedimiento, los policías retuvieron a un adolescente de manera preventiva; con intervención del Juzgado de Menores y Fiscalia, quienes estuvieron en el lugar y dispusieron que la investigación quede a cargo de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales.