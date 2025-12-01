Orrabalis advirtió que la ciencia y la tecnología no están contempladas en el Presupuesto 2026





Ante el inminente tratamiento del Presupuesto 2026, el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, el doctor Camilo Orrabalis, advirtió que el Gobierno nacional “quiere socavar al sector científico-tecnológico” y dijo que “duele ver cómo denigran a los científicos argentinos”.

“A nivel nacional, desde la gestión libertaria, vienen golpeando fuertemente al Estado argentino, a la Patria, porque no tener soberanía científica, ni aportes para la ciencia y la tecnología o para las Universidades es realmente socavar al sector científico-tecnológico”, lamentó.

En esa línea, mostró su preocupación y alertó que “se vienen años difíciles, porque la decisión política nacional no está en que el país crezca o salga adelante”, sino que persiste en un modelo que destruye a la industria y las pymes, de intervención en el mercado de cambios y de ajuste fiscal que deja sin respuestas a los bolsillos argentinos.

Del mismo modo, repudió “las ideas libertarias de privatizar lo que es el sector científico-nuclear” a través de la Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA), la empresa que opera y gestiona las tres centrales nucleares del país.

“La Argentina es uno de los países que más ha desarrollado todo lo que tenga que ver con la energía nuclear en el uso pacífico, en este caso para la energía eléctrica –explicó-. Realmente esto preocupa bastante porque vemos que es una empresa que no tiene pérdidas, sin embargo, igual la quieren privatizar y ahí es donde nos damos cuenta a las claras que el sentido político es destruir nuestra soberanía científica-tecnológica”.

Luego fue consultado sobre un nuevo éxodo de científicos argentinos, tal como se dio en los años ‘90 bajo el Gobierno del expresidente Carlos Menem por la aplicación de políticas neoliberales, desfinanciamiento y baja de salarios, lo que provocó una fuga de talentos a Estados Unidos y Europa.

Contundente, Orrabalis dijo que “ya está pasando” y ahondó en el tema al alertar que “muchos científicos dejaron las Universidades y se fueron del país en busca de mejores horizontes, donde se los valora como trabajadores calificados que son”.

En total contraste, señaló que “este Gobierno nacional denigra a los científicos, no los tiene en cuenta y eso duele porque son recursos humanos de muchísimos años, formados en el sistema público, tanto educativo como en el de ciencia y tecnología. Es muy doloroso para nuestro país que tengan que emigrar por la falta de oportunidades y de visión política”.



