Clorinda: Anularon un centro de distribución de estupefacientes

• Fue tras un allanamiento en el barrio Primero de Mayo

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas, Delegación Clorinda, aprehendieron a una mujer y secuestraron 15 envoltorios de cocaína, celulares, dinero en pesos y guaraníes, balanzas, pistola de aire comprimido, entre otros elementos y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

Durante varias semanas, los policías realizaron tareas investigativas por la presunta comercialización de drogas al menudeo, destinadas al consumidor.

De esa forma, establecieron la identidad de la dealer y el domicilio donde operaba, datos que fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó un allanamiento.

La medida judicial estuvo a cargo de los integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda, con la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), en una vivienda ubicada en el barrio Primero de Mayo de la segunda ciudad.

Durante la requisa detuvieron a la mujer y secuestraron 15 envoltorios de cocaína, una balanza, un pendrive, un arma de juguete con cargador, una pistola de aire comprimido con cargador, dos tubos de recargas de aire comprimido, cinco teléfonos celulares, dinero en pesos y guaraníes, entre otros elementos de interés en la investigación.

La detenida y los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales, todo a disposición de la Justicia provincial.








