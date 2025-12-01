La Policía localizó a Andrés Cantalicio. El hombre se extravió en zona de monte, cuando fue a buscar leñas





Efectivos de la fuerza provincial tras un amplio despliegue localizaron a Andrés Cantalicio, de 75 años, que se extravió durante 2 días.

El hombre se había ausentado de su casa el martes último a las 12:00 horas, cuando se dirigió hacia una zona de monte en busca de leña y no regresó a su domicilio.

De inmediato los efectivos desplegaron un amplio operativo de búsqueda, el cual contó con integrantes de la Unidad Regional Cuatro, Unidad Especial La Primavera, Subcomisaría Laguna Naineck, Delegación Informaciones Policiales, Delegación Drogas Peligrosas, la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, Secciones de UEAR y personal de la Sección Canes con los perros adiestrados para búsqueda de personas.

El despliegue tuvo sus frutos este jueves, alrededor de las 19:00 horas, cuando los integrantes Unidad Especial Asuntos Rurales, Sección Portón Negro, localizaron a Andrés Cantalicio en sector del monte; quien fue examinado por personal de salud, que constató que tenía buen estado general, ubicado en tiempo y espacio, por lo que fue trasladado al Hospital de la localidad de Laguna Blanca para su mejor atención.

La búsqueda concluyó en forma exitosa y la Policía de Formosa recibió el agradecimiento de los familiares del septuagenario, quienes destacaron la efectiva intervención, lo que puso de manifiesto la vocación de servicio y compromiso institucional.

La Institución agradece a la comunidad formoseña y los medios de comunicación la colaboración brindada.



