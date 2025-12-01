ADEFCA cerró el año con una importante reunión social con sus afiliados

El secretario general de ADEFCA e integrante de CEA, Víctor Alarcón, indicó que cerraron las actividades del año con una reunión que superó las expectativas, ya que asistieron a compartir este importante evento afiliados y allegados a la vida institucional de esa importante entidad gremial.

El gremialista durante todo este año realizó varias actividades tanto en el interior, en la capital, y como en la región, representando los intereses de los trabajadores, en cónclaves importantes en los que se visibilizó la actual situación del País y en las que, según explicó, la Provincia de Formosa, por las medidas implementadas fueron un ejemplo a seguir.

Para Alarcón, el año próximo traerá muchos desafíos importantes, entre los que se encuentran el de profundizar la lucha por mantener los derechos adquiridos de los trabajadore que el Gobierno Nacional quiere eliminar a través de proyectos muy dañinos que van a aprobarse en el Congreso Nacional.

Para Alarcón es necesario avanzar teniendo en cuenta que solo unidos, podremos mejorar las condiciones para obtener resultados que aseguren una mejor calidad de vida para todos.



