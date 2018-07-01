Conducía su moto de manera peligrosa y descubrieron que transportaba droga en avenida Costanera y calle Zambonini

• Fue durante acciones preventivas realizadas en la avenida Costanera y calle Zambonini

Policías del Destacamento Costanera Vuelta Fermoza demoraron a un motociclista de 20 años por conducir de manera imprudente y durante la intervención detectaron que llevaba envoltorios de marihuana en el baúl de su moto Keller 110.

El procedimiento se concretó el martes último a las 10:20 horas, cuando los uniformados detuvieron la marcha del joven de nacionalidad ecuatoriana.

Durante el cacheo preventivo, se encontraron dos envoltorios con una sustancia vegetal similar a la marihuana.

Por el caso, los efectivos de la Comisaría Primera realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

La prueba con el reactivo químico confirmó que la sustancia era Cannabis sativa.

El aprehendido y los envoltorios secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial, todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen. (Con foto).







