Un hombre falleció al recibir una descarga eléctrica

La jueza de turno durante la feria judicial, Dra. Silvana Jarzynski, tomó intervención en el caso

Un vecino recibió una descarga eléctrica de una conexión precaria y murió en su vivienda ubicada en la avenida Ana Esther Elías de Cánepa, del barrio San Antonio Dos, de la ciudad de Formosa.

Este miércoles, alrededor de las 8:30 horas, los efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta y la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial fueron alertados del caso, a través de un llamado a la línea de emergencia gratuita ECO 911.

Los uniformados acudieron de inmediato al lugar y hallaron a la víctima, de 48 años, mientras que el personal del SIPEC confirmó que estaba sin signos vitales.

El caso fue puesto a conocimiento de la jueza de turno en la feria judicial, Dra. Silvana Jarzynski, y la fiscal, Dra. Natalia Tafettani, quienes direccionaron el procedimiento.

La escena del hecho fue documentada por el perito y fotógrafo de la Dirección General de Policía Científica.

En el interior de la casa se constató una conexión eléctrica precaria en los empalmes de los cables.

El cuerpo de la víctima, identificado como Rafael Valerio Ocampo, fue trasladado por el personal del Cuerpo de Bomberos hasta la morgue judicial para su autopsia y luego entregado a sus familiares para las exequias.

Como ocurre en este tipo de casos, se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.



