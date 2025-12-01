El intendente Lemos acompañó al gobernador Insfrán durante la inauguración de obras en Clorinda

El jefe comunal de la localidad de Laguna Blanca, Dr. Ricardo Miguel Lemos estuvo presente acompañando al gobernador Gildo Insfrán en Clorinda durante los actos de habilitación de obras en la segunda ciudad, concretados este martes 30 de diciembre. Allí el jefe comunal lagunense remarcó que este es el “Modelo Formoseño en acción”.

“Acompañamos a nuestro querido Gobernador, el Dr. Gildo Insfrán, en una jornada de realizaciones para la ciudad de Clorinda, marcada por nuevas inauguraciones, en etapa no electoral, que mejoran la calidad de vida de los Clorindenses”, resaltó Lemos.

En ese marco recordó que las inauguraciones comenzaron en el barrio El Porteñito, con la habilitación de 1.200 metros de iluminación y ripio, luego se inauguró el edificio de la Administración Tributaria Provincial y la primera etapa de la senda peatonal e iluminación sobre Avenida Marana.

Por último, en distintos tramos quedaron habilitados más de 2.000 metros de Pavimento con iluminación led y obras de desagüe y complementarias. “Las obras son amores”, destacó.

“Mientras a nivel nacional, dicen No a la obra pública, con políticas que empobrecen y excluyen a la gente, en Formosa, nuestro gobernador dice si a la Justicia Social, con obras, que son el motor del desarrollo de nuestros Pueblos. En Formosa con Fe y Esperanza seguimos fortalecidos, para lograr la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria”, significó Ricardo Lemos.

Finalmente, el intendente de Laguna Blanca saludó y deseó a cada vecino y vecina de su comunidad un Feliz 2026.







