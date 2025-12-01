Detuvieron a un sujeto y secuestraron estupefacientes

Fue en la avenida Néstor Kirchner y calle Cuarta Proyectada

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini aprehendieron a un joven de 25 años y secuestraron marihuana en el barrio 12 de Octubre, de esta ciudad.

Este miércoles, alrededor de las 01:45 horas, los uniformados realizaban patrullajes preventivos por distintos sectores y al llegar a la intersección de la avenida Néstor Kirchner y calle Cuarta Proyectada identificaron a un sujeto.

Por razones de seguridad se le realizó un cacheo y se encontró en su poder un envoltorio con una sustancia vegetal.

Luego personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó la orientación química de la droga que arrojó resultado positivo a marihuana.

El caso fue puesto a conocimiento de la jueza de turno durante la feria judicial, Dra. Silvana Jarzynski, quien direccionó el procedimiento.

Los gramos de droga secuestrada y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



