Un hombre alcoholizado despistó y volcó con su camioneta sobre la Ruta Nacional 81

• Se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital Evita

Un conductor de 32 años volcó con su camioneta Toyota Hilux en la Ruta Nacional 81, en inmediaciones al acceso de la colonia El Oculto, de Ibarreta.

El hecho se registró el domingo último, alrededor de las 12:45 horas, e integrantes de la comisaría de esa localidad verificaron el siniestro vial a la altura de los kilómetros 1.379 y 1380.

Allí hallaron el vehículo en el sector de la banquina, mientras que el conductor fue trasladado al Hospital de Ibarreta.

Luego efectivos de la Delegación Policía Científica documentaron la escena del hecho y constataron varias latas de cerveza.

En el nosocomio se asistió al conductor, que dio positivo a la prueba de alcohotest, pero debido a las graves lesiones fue trasladado al Hospital Central de la ciudad de Formosa y derivado luego al Evita donde permanece internado con pronóstico reservado.







