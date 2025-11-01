Palo Santo: La Policía detuvo a un sujeto involucrado en una tentativa de homicidio y secuestró un arma de fuego y vainas servidas

• La víctima permanece internada tras ser intervenida quirúrgicamente

Efectivos de la Comisaría Palo Santo aprehendieron a un individuo implicado en una tentativa de homicidio en el barrio Simón Bolívar de esa localidad, donde un hombre sufrió una herida de arma de fuego y fue trasladado de urgencia al Hospital de Pirané y derivado al Central de Formosa.

Según las actuaciones realizadas, el hecho ocurrió alrededor de las 01:35 horas del domingo último, frente al domicilio de uno de los sujetos involucrados.

La víctima, de 27 años, habría mantenido una discusión con los hijos del propietario, de 15 y 18 años, uno de los cuales le efectuó disparos con un arma de fuego, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Central donde fue intervenido quirúrgicamente.

Además de la herida en el abdomen, también tenía un corte en el cuero cabelludo; mientras que en el marco de la causa judicial por “Tentativa de homicidio” se allanó una casa del barrio Simón Bolívar de Palo Santo, donde se secuestraron dos vainas servidas y un cartucho calibre 22.

Durante el procedimiento, un vecino entregó de manera voluntaria un arma de fuego calibre 22 y comentó que uno de los implicados se lo dio.

Ante ello, los uniformados procedieron a la aprehensión del muchacho, quien quedó a disposición de la Justicia provincial.

Además, se secuestró un motor de motocicleta y plásticos de una Yamaha Crypton, los cuales registraban pedido de secuestro, más la detención de otro sujeto de 19 años.

Ambas intervenciones fueron documentadas por personal de la Delegación de Policía Científica.

Se trasladaron los secuestros hasta la dependencia policial y se notificó a los detenidos de su situación legal, todo a disposición de las autoridades judiciales.



