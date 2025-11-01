Difunden la agenda turística de diciembre y Formosa comienza a “brillar”

Comenzó el último mes del año y el Ministerio de Turismo publicó la agenda turística, invitando a “a participar de la gran variedad de actividades que se realizarán en las diferentes localidades de nuestra provincia”.

Uno de los principales atractivos es la propuesta del Gobierno provincial denominada “Formosa Brilla”, ese atractivo sistema lumínico que se extiende desde el Paseo Costanero capitalino hasta las plazoletas de la Avenida 25 de Mayo.

Todos los 8 de diciembre, en el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, es el encargado de habilitar, en la Plaza de las Banderas, el encendido de las luces que decoran el centro de la Capital, así como también el pesebre hiperrealista –uno de los más grandes del mundo- y el gran árbol de Navidad.

Dicho pesebre, que fue creado por el artista plástico argentino Fernando Pugliese, tiene 124 piezas en tamaño real y natural de cada uno de sus componentes, además de una ambientación especial con un moderno sistema lumínico, músicas y relato sonoro de las distintas escenas y secuencias que recrean el nacimiento del niño Jesús, dándole un sentido didáctico a este símbolo del cristianismo.

En esta actividad “se combinan dos momentos muy importantes: la celebración de la Virgen y el inicio del camino hacia la Navidad”, se remarcó en ese sentido, destacando que “Formosa Brilla es una propuesta del Gobierno de Formosa con el objetivo de generar un espacio que vaya más allá del encendido de las luces, la disposición del pesebre, el árbol de Navidad y la ornamentación de las calles, sino que es compartir la luz de la esperanza que hoy más que nunca todos los argentinos necesitamos”.

En el interior

A su vez, en el interior provincial se llevarán a cabo importantes eventos, como por ejemplo, la 10° edición del Festival de la Algarroba en Pozo de Maza. Previsto para el 6 de diciembre, quienes asistan podrán disfrutar de espectáculos musicales, bingo, expo feria artesanal y gastronómica.

Del mismo modo, el “Festi Campo 2025” tendrá lugar en Estanislao del Campo del 19 al 21 de este mes. En el Complejo del Ferrocarril habrá peñas, feria gastronómica, espectáculos musicales en vivo, entre otros.

Asimismo, en Colonia Pastoril, el 23 se hará el “Pastoril Brilla”, en el acceso sobre la Ruta Provincial 2, mientras que ese día, en la localidad de Villa Escolar, se realizará una feria navideña.

En Laguna Naineck también se organizaron ferias navideñas, que se desarrollarán el 23 y el 30, en tanto que el día 7, desde las 9, Herradura albergará el Campeonato Formoseño de Mountain Bike, en 40 y 80 kilómetros, con la largada en la zona del Camping Municipal y la playa.

A ello se suman las actividades fijas en espacios como la Cruz del Norte, el Paseo Guadalupe Florece, el Patinódromo, el Paraíso de los Niños, la Plaza San Martín, la Costanera capitalina, la Casa de la Artesanía, la Reserva de Biósfera Laguna Oca, la Reserva Natural Guaycolec, entre otros, como los museos y los campings municipales en las localidades del interior.



