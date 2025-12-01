Salud Mental: “Explorando Caminos” celebró el 24 y 25 con actividades integradoras

Con juegos, música, expresión artística y participación de familias, el Hospital de Día del Servicio de Salud Mental y Neurociencias promovió espacios de encuentro y reinserción psicosocial.

En el marco de las actividades terapéuticas realizadas durante todo el mes de diciembre, el Hospital de Día “Explorando Caminos” llevó adelante dos jornadas especiales por Nochebuena y Navidad, con una amplia participación de sus usuarios y propuestas orientadas a acompañar el valor emocional y social de estas fechas.

El 24 de diciembre se concretaron actividades recreativas con juegos, baile y karaoke, en un clima de convivencia cálido y armonioso. La jornada contó además con la presencia de familiares, lo que permitió fortalecer vínculos y sumar acompañamiento en un momento particularmente sensible del año. El encuentro cerró con una merienda compartida, con comidas típicas de la fecha.

El 25, la continuidad se dio a través de espacios de expresión y creatividad: los usuarios pintaron imágenes y escribieron deseos para el año entrante en decoraciones que luego se utilizaron para adornar el arbolito, como cierre simbólico de una jornada atravesada por la emoción.

El jefe del Servicio de Salud Mental y Neurociencias, doctor Norberto Ramírez, señaló que “estas fechas tienen un peso afectivo muy fuerte” y remarcó que abordarlas desde el Hospital de Día “no es un detalle: es parte del trabajo terapéutico”.

En ese sentido, explicó que el objetivo del dispositivo es acompañar la reinserción psicosocial, sosteniendo espacios donde las personas “puedan compartir, expresarse y sentirse contenidas”, también en momentos significativos como las fiestas.

De este modo, “Explorando Caminos” cerró ambas jornadas con una propuesta que integró recreación, participación familiar y expresión artística, reforzando el trabajo integral que se sostiene durante todo el año con sus usuarios.



