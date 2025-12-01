Influenza A (H3N2): confirman la detección de la subvariante K en el país y refuerzan recomendaciones preventivas





Las autoridades sanitarias indicaron que no representa mayor gravedad y que la situación está bajo seguimiento, y remarcaron la importancia de la vacunación como principal medida de prevención.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección en el país de casos de influenza A (H3N2) correspondientes a la subvariante K, identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela y confirmados mediante estudios de secuenciación genómica. Los pacientes detectados cursaron la enfermedad sin complicaciones y presentaron una evolución favorable.

En ese sentido, se informó que se trata de tres casos confirmados en Argentina: dos adolescentes detectados en la provincia de Santa Cruz y un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos, la evolución clínica fue favorable y sin complicaciones.

Al respecto, el doctor Aníbal Gómez, ministro de Desarrollo Humano, señaló que la subvariante K presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, aunque remarcó que no existe evidencia que indique una mayor gravedad clínica en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores. “La situación está bajo control y es importante llevar tranquilidad a la población”, afirmó.

Asimismo, el ministro destacó que la circulación de los virus respiratorios se mantiene dentro de los parámetros esperados para esta época del año y subrayó la importancia de informar con claridad y responsabilidad. “Nuestro objetivo es brindar información precisa, reforzar los cuidados y evitar generar alarma innecesaria”, sostuvo.

En ese marco, Gómez remarcó que el trabajo de vigilancia epidemiológica en la provincia de Formosa se realiza de manera sostenida, con el objetivo de identificar oportunamente eventuales cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad, así como las características de las poblaciones afectadas, garantizando una respuesta sanitaria oportuna y basada en evidencia científica.

Por otra parte, el Ministro hizo hincapié en la importancia de la vacunación como principal herramienta de prevención. Explicó que, si bien la vacuna antigripal no está diseñada específicamente para esta subvariante, sí permite reducir la gravedad de los cuadros, prevenir complicaciones y disminuir internaciones, especialmente en los grupos de riesgo.

Además, reiteró la necesidad de completar los esquemas de vacunación contra el COVID-19, al tratarse del virus que actualmente registra circulación en la provincia. “La vacunación sigue siendo clave para evitar formas graves de la enfermedad y proteger a las personas más vulnerables”, remarcó.

Desde el sistema de salud se recuerda a la población la importancia de consultar ante la aparición de síntomas respiratorios, evitar la automedicación, mantener una adecuada higiene de manos, ventilar los ambientes y sostener las medidas de cuidado habituales.

Finalmente, señaló que el seguimiento epidemiológico y de laboratorio continuará desarrollándose de manera permanente, como parte de las acciones destinadas a cuidar la salud de la población y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud, anticipándose a posibles cambios en la circulación de virus respiratorios.



