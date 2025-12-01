Terminó preso por difundir un video íntimo de su expareja en Los Chiriguanos

• Había sido publicado en un grupo de WhatsApp

Efectivos de la Subcomisaría Los Chiriguanos detuvieron a un hombre imputado en una causa judicial por “Amenazas Coercitivas en contexto de violencia de género digital”.

Una mujer denunció que su expareja difundió un video íntimo en un grupo de whatsApp y de inmediato se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, con asiento en Las Lomitas, a cargo de la Dra. Gabriela Soledad Plaza, quien direccionó el procedimiento.

Mediante las tareas de campo, los policías detuvieron al autor del hecho en la vía pública y secuestraron su teléfono celular.

El detenido y el secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.












