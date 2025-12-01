Anularon otro centro de distribución de estupefacientes en Estanislao del Campo

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosa Las Lomitas detuvieron a una mujer, secuestraron cuatro envoltorios de marihuana y dinero, entre otros elementos, en Estanislao del Campo.

La investigación se realizó durante varias semanas y se centró sobre una vivienda por la presunta comercialización de estupefacientes, trabajo que permitió establecer la identidad de la propietaria.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo de la Dra. Gabriela Soledad Plazas, quien ordenó el allanamiento.

La medida judicial fue realizada por los policías antinarcóticos, con la colaboración de la Comisaría Estanislao del Campo en una casa ubicada en la calle Laureano Maradona del barrio Centro de esa localidad.

Durante la requisa, detuvieron a una mujer, secuestraron cuatro envoltorios de marihuana y dinero, entre otros elementos de interés en la investigación.

La detenida y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.











