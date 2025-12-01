Barrio Fray Salvador Gurrieri: Detuvieron a cuatro personas, retuvieron a dos adolescentes y secuestraron psicofármacos

• Hubo allanamientos en el marco investigativo de una causa judicial por “Amenaza con el uso de arma blanca en poblado y en banda”

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena detuvieron a tres hombres y una mujer, retuvieron a dos jóvenes y secuestraron armas blancas, una balanza de precisión, un sello de impresión, un posnet, teléfonos celulares y psicofármacos, entre otros elementos.

Una vecina denunció que fue amenazada de muerte por varios sujetos armados con machetes, en su casa de la manzana 75 del barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad.

A través de trabajos de campo, los uniformados identificaron a los autores del hecho.

Mediante las pruebas reunidas, el juez de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción judicial de la provincia, Dr. Marcelo López Picabea ordenó allanamientos en distintas viviendas del mencionado conglomerado habitacional.

Los mandatos judiciales fueron concretados el jueves último en las manzanas 74 y 75 y durante las requisas retuvieron a dos adolescentes de 16 años, detuvieron a tres hombres y una mujer, sumado al secuestro de dos armas blancas, una balanza, un posnet y celulares.

También secuestraron psicofármacos, un sello de impresión, recetas con prescripción de medicamentos, razón por la cual se convocó al personal de la Dirección General Drogas Peligrosas.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luís Molina, quien direccionó el procedimiento.

Luego se iniciaron dos causas por separado por “Tenencia de estupefacientes” y “Falsificación de documento público”.

A los detenidos y los secuestros los trasladaron hasta las dependencias policiales, a disposición de la Justicia provincial, mientras que los menores de edad fueron entregados a sus padres en carácter de guarda tutelar.



