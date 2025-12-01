Sostenidas acciones del SPAP para garantizar la continuidad del servicio de agua potable en El Potrillo

El Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) puso en funcionamiento un servicio de emergencia en El Potrillo tras detectarse el ingreso de agua salada a un pozo de dicha localidad.

Así lo manifestó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el administrador general del organismo, el ingeniero Julio Vargas Yegros, quien ahondó explicando que “la perforación profunda, de más de 400 metros, con la que cuenta la localidad, ha quedado fuera de servicio al detectarse el ingreso de agua muy salada al pozo, con lo cual se ha superado con creces el límite admisible para consumo humano”.

Especificó que esta situación “obligó al SPAP a adoptar medidas urgentes para sostener la continuidad del servicio de agua potable de la localidad”.

En ese sentido, subrayó que se llevó a cabo un plan de contingencia con el fin de dar continuidad al servicio de agua potable.

“La tarea cosiste en impulsar agua desde la cisterna de la comunidad de Devoto, que cuenta con una perforación activa, hacia la cisterna de El Potrillo. Para ello, se utiliza un acueducto existente entre ambas comunidades”, precisó.

A su vez, remarcó que “para que el servicio de Devoto no se vea afectado en su distribución propia, la producción se refuerza mediante camiones de agua desde el Centro de Distribución (CD) San Martín, que se encuentra a siete kilómetros, que también cuenta con una perforación activa”.

Equipos instalados

Para el eficaz desarrollo de este plan de contingencia, Vargas Yegros detalló que los equipos electromecánicos instalados son una bomba centrífuga sobre la cisterna de Devoto que alimenta el acueducto que impulsa agua a El Potrillo, mientras que en el CD San Martín se reemplazó la bomba de perforación existente por otra de mayor caudal para posibilitar la carga de los camiones cisterna.

“A pesar de las condiciones climáticas adversas, el personal del Área Mantenimiento realizó las tareas programadas en tiempo y forma el 23 de diciembre pasado, brindando un servicio de emergencia desde el miércoles 24”, enfatizó el funcionario, recalcando que “en todo momento se brindó agua potable, mediante la red de distribución que depende del Centro de Distribución del Potrillo”.

Por último, señaló que “la medida para superar la coyuntura está orientada a la construcción de una segunda perforación en el menor tiempo posible, para lo cual se adoptan de manera urgente las medidas necesarias para cumplir ese objetivo”.



