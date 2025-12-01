Nutricionistas del Hospital Central presentaron recetario navideño saludable

El Servicio de Nutrición del Hospital Central de Formosa presentó su recetario saludable, una propuesta pensada para disfrutar las fiestas de fin de año con preparaciones ricas, prácticas y más sanas.

En declaraciones a AGENFOR, la licenciada Romina Britos, del equipo de nutricionistas del nosocomio, comentó que “fue una iniciativa del equipoarmar recetas para comer rico en estas fiestas y de manera saludable”.

Por su parte, la licenciada Giselle Thompson, también integrante de dicho equipo, acotó que los interesados pueden acceder al recetario en las redes sociales: “Tenemos un Instagram, que es Nutricion.hospitalcentral, o sino en el Facebook también, donde estamos como Servicio de Nutrición del Hospital Central. Allí nos lo pueden solicitar y les pasaremos el PDF”.

“Es una alegría enorme porque empezó todo con recetas, no teníamos la intención de armar un librito así, pero nos fuimos animando, y gracias a Dios, el Ministerio de Desarrollo Humano nos acompañó en esta iniciativa que hoy podemos dársela a nuestros pacientes”, subrayaron, por último.



