Trasplantes: El Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” cerró el 2025 con récord de procuración

Un balance de El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante ( INCUCAI) destacó siete procesos de donación, dos de ellos multiorgánicos, que hicieron posibles 18 procedimientos en pacientes en lista de espera: 12 trasplantes de órganos y seis implantes de tejidos (córneas).

El INCUCAI envió al equipo del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” de Formosa, un balance de la actividad desarrollada durante el 2025.

En ese informe se remarcó el impacto del trabajo de procuración de órganos y tejidos realizado por el hospital, que permitió generar nuevas oportunidades de vida para personas cuya única alternativa era un trasplante.

De acuerdo con la evaluación, durante dicho año el Hospital Central concretó siete procesos de procuración, dos de ellos multiorgánicos, alcanzando la cifra más alta de donantes de su historia. Como resultado, 18 pacientes en lista de espera accedieron a trasplantes e implantes: 12 de órganos y seis de tejidos (córneas), entre ellos un niño.

En el detalle de los procedimientos realizados a partir de esos procesos de donación, se consignó un trasplante cardíaco a un joven de 19 años; un trasplante hepático a un paciente de 70 años; un trasplante hepatorrenal a un hombre de 62 años; y un trasplante renopancreático a una mujer de 29 años.

Asimismo, se registraron ocho trasplantes renales: cuatro en mujeres de entre 34 y 66 años y cuatro en hombres de entre 50 y 68 años. También se realizaron seis implantes de córneas a un niño de 11 años, a tres mujeres de entre 38 y 61 años y a dos hombres de entre 19 y 34 años.

En su mensaje, el INCUCAI subrayó el valor sanitario y social de esta tarea, en tanto contribuye a dar respuesta a la demanda de órganos y tejidos en el país y a acompañar a pacientes y familias que transitan la espera de un trasplante.

En ese marco, expresó su reconocimiento al personal del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” y recordó una premisa esencial del sistema: “Sin donación no hay trasplante”.

Un año muy positivo que impulsa nuevas metas

Al respecto, el doctor Cristian Antúnez, responsable de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Hospital Central de Emergencias, explicó que cada año el INCUCAI remite a los hospitales procuradores del país un balance con los objetivos alcanzados.

En ese marco, señaló: “Hemos recibido una carta con un resumen de los objetivos logrados este año, en donde se detalla la cantidad de procesos de donación, los órganos procurados y los trasplantes realizados gracias al trabajo desarrollado en 2025”.

Antúnez definió el período como “un año muy positivo” y destacó que “pudimos superar los números realizados en el año previo”, lo que, según dijo, “nos da el incentivo necesario para encarar un nuevo año, plantearnos nuevas metas, nuevos objetivos y renovar el ánimo, con la finalidad de que más personas puedan acceder a un trasplante”.

En ese sentido, remarcó el costado humano de la donación y el acompañamiento a las familias en momentos críticos: “En ese momento tan difícil, las familias pueden encontrarle un sentido un poquito más positivo a la pérdida”, sostuvo, y agregó que el recuerdo del ser querido “perdure también en el hecho de que haya permitido que una vida renazca”.

Asimismo, enfatizó que la procuración requiere un trabajo organizado y equipos capacitados: “No es un proceso que se da de manera espontánea”, advirtió.

Explicó que se necesita personal entrenado para detectar potenciales donantes, acompañar a las familias, realizar los estudios necesarios, evaluar la viabilidad de los órganos y coordinar con el sistema nacional y los centros trasplantadores.

Por último, recordó que se trata de un sistema federal y solidario. “El sistema de trasplante es un sistema solidario, es un sistema nacional”, señaló, y explicó que “si bien la mayoría de los órganos se implantan en la provincia donde se donan, otros se distribuyen según listas de espera, urgencias y emergencias definidas por el INCUCAI”.

Consolidación de la unidad hospitalaria y formación del equipo

Antúnez destacó que durante 2025 el equipo del Hospital Central consolidó su trabajo como Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos, con reconocimiento dentro de la estructura institucional, lo que fortalece la continuidad de la tarea y favorece el incremento de procesos de donación a lo largo del año.

En materia de recursos humanos, señaló que se profundizó la capacitación del personal: dos licenciados en enfermería se formaron a través del INCUCAI mediante el Fellow de Procuración y Trasplante, y adelantó que durante 2026 se prevé sumar nuevas instancias de formación para incorporar a más integrantes del hospital a esta tarea.

Por último, Antúnez subrayó que el crecimiento de la procuración durante 2025 fue posible gracias al respaldo institucional sostenido.

“Sin el apoyo del Gobierno de Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán; el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo del doctor Aníbal Gómez; y el sostén permanente de la Dirección del Hospital Central de Emergencias, no podríamos haber llevado adelante estas tareas ni haber crecido como lo hicimos este año”, afirmó.



