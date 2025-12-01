Egresados de la UTN celebraron la posibilidad de estudiar carreras técnicas superiores en la provincia





La Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR), dialogó con los flamantes graduados de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional de Resistencia (FRRe) extensión áulica Formosa, quienes recibieron sus diplomas el pasado sábado 20, por la mañana, en un acto protocolar en el Cine Teatro Italia.

Bruno González, de Formosa Capital, expresó su emoción por cumplir la meta y destacó la posibilidad de cursar “una carrera con alto valor en el mercado” porque “te puede permitir trabajar desde tu casa”.

“Una experiencia muy buena, todavía nos quedan muchas cosas por aprender, pero dimos un muy buen primer paso, sentamos una muy buena base y queremos seguir con más”, sostuvo.

Asimismo, relató que cuando se egresó del secundario, su primera opción era irse a Resistencia, pero “tener esta oportunidad acá es lo mejor, un 10, poder estudiar en tu provincia es de la mejor cosa que hay” porque “no te separas de tu familia, compartis con amigos cercanos”.

“Una muy buena experiencia y espero que siga así, que la provincia siga creciendo”, aseveró.

Por su parte Maira Belén Medina, también de la ciudad capital, expresó que “fueron dos años bastante largos, pero a la vez fue muy fácil llevarlo, porque tanto entre compañeros, profesores, directivos, nos ayudaron un montón”.

“Así que la verdad, fueron dos años increíbles, tuve un grupo muy unido, muy lindo, no me puedo quejar también lo que es el tema de los profesores, siempre encontramos mucho apoyo”, ratificó.

A su vez, anticipó que su idea es “seguir especializándome, obviamente, y buscar a ver en qué rama me quiero seguir dedicando, porque como es una carrera que tiene muchísimas ramas, obviamente hay que decidir para dónde queremos ir”.

En la misma línea, Benjamín González, sostuvo que siente “un gran orgullo y esfuerzo” porque “era una de las metas más grandes que tenía” y valoró que pueda hacerlo en su provincia porque “las que existían eran solamente virtuales o a distancia”.

“Así que se presentó una gran posibilidad con respecto a esto del convenio. La verdad que muy contento. Conocí muchas personas. Conocí gente del ámbito también de sistemas y aprendí mucho”, manifestó.

Agostina Gavilán, por su parte, celebró ser “la primera graduada de mi familia” y opinó que el hecho de que la carrera esté en la provincia es “fenomenal” porque “me permitió traerle el orgullo a mi familia del título universitario”.

“Fue una carrera muy dura, pero hoy me acompañan mi mamá, mi papá y mi abuela y estoy muy contenta de que puedan ver que el sacrificio tuvo sus frutos, yo soy del barrio Liborsi y me iba a cursar hasta el circuito 5, era una travesía, pero las ganas de salir adelante pudieron más”, señaló.

Por último, dijo que “es una carrera con amplia salida laboral” por lo que, la meta ahora, es conseguir su primer trabajo.



