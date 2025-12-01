Solís acompañó la entrega de bolsas navideñas y celebró que “este gesto solidario y de empatía”

En la segunda jornada de distribución de las clásicas bolsas navideñas de sidras y panes dulces que brinda el Gobierno provincial como un acto de amor y justicia social a las familias formoseñas en el marco de las fiestas de fin de año, el vicegobernador Eber Solís, se hizo presente en el barrio Fontana de la ciudad capital con el fin de acompañar esta entrega simbólica, única en el país.

De esta manera, este sábado 20 por la mañana, Solís conversó con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) y expresó estar “muy contento” porque “es una de las cosas que nos gusta hacer”.

“Hoy venimos aquí, en una actividad puramente militante, a compartir con diferentes dirigentes de distintos barrios. Particularmente ahora estamos aquí en el barrio Fontana entregando el presente que hace el gobernador, el doctor Insfrán, a toda la familia formoseña”, indicó.

Asimismo, Solís consideró que la comunidad “espera ese presente” porque, “más allá de lo material de la sidra y el pan dulce”, es “el gesto solidario y de empatía hacia el otro, que el pueblo de Formosa lo ha hecho como un derecho, como algo que tiene que pasar todos los años y que realmente lo espera con mucha ansia y con mucha felicidad”.

“El hecho de que dirigentes, vecinos, puedan compartir un momento tan lindo de esta entrega”, manifestó.

Además, sostuvo que esta acción marca la presencia del Estado pero, también, “lo que se transmite es el espíritu solidario”, sobre todo, “en el momento que vive el país, una situación muy compleja en lo económico, en lo social, en lo político”.

“Donde parece que desde el Gobierno nacional pretenden que cada uno se tiene que salvar solo, desde Formosa el gobernador Insfrán permanentemente impulsa que el Estado tiene que estar presente en todas las acciones”, aseveró.

Y añadió: “Acciones que sean materiales a través de la construcción de infraestructura en obra pública y desde las cuestiones que no son materiales pero que sí ayudan al espíritu y al amor y a la confraternidad del pueblo de Formosa, a través de la Fiesta del Pomelo, la Fiesta de la Corvina, los diferentes festivales que organizan los municipios que también alegran el alma, y este gesto de Navidad y Año Nuevo que también ayuda y contribuye a muchas familias formoseñas a lo largo y ancho de la provincia”.

En otro orden, el Vicegobernador realizó un balance político de este año electoral en la provincia y celebró que “ampliamente en junio, por más del 70% de los votos; y en octubre con un sistema electoral distinto que fue impuesto por el Gobierno nacional, y a pesar de que algunos todavía siguen subestimando a la inteligencia del pueblo de Formosa, el formoseño y la formoseña votó y ratificó nuevamente al Modelo Formoseño”.

“En toda la provincia, en todos los municipios ha ganado el Modelo Formoseño, y eso también significa mayor responsabilidad para nosotros, pero por supuesto que ratificar el rumbo iniciado y dirigido por el doctor Insfrán es continuar con las políticas públicas, que lleguen a donde tienen que llegar, que es a la gente”, aseveró.

Sobre el final, Solís pidió que “estas fiestas nos sirvan para reflexionar todo lo bueno que ha sucedido, lo malo a tenerlo presente, pero sobre todas las cosas poder tener la fuerza necesaria para superar ese obstáculo que por ahí algunos han podido tener”.

“Y que el año que viene nos encuentre fundamentalmente más empáticos, más solidarios, y también pensando siempre, pero siempre en el otro, para que podamos construir una comunidad más justa, más unida y más solidaria”, concluyó.







