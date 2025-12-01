Egresó la primera promoción de la Tecnicatura en Programación de la UTN FRRe en Formosa

Este sábado 20, por la mañana, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional de Resistencia (FRRe) extensión áulica Formosa, celebró sus primeros graduados de la Tecnicatura Universitaria en Programación, en un acto encabezado por el ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz y el decano de la UTN RRe, Jorge de Pedro, en las instalaciones del Cine Teatro Italia de la ciudad capital.

Vale destacar que son 99 los nuevos técnicos en programación que se integran, desde hoy, al motor productivo y tecnológico de Formosa, quienes tuvieron la posibilidad de cursar esta carrera por un convenio suscrito por el gobernador Gildo Insfrán con las autoridades de dicha casa de estudios en 2023.

A partir del mismo, se dictan dos carreras en la provincia: la Licenciatura en Bioimágenes (de articulación) y la Tecnicatura Universitaria en Programación, ambas se cursan actualmente en las instalaciones del Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social”.

De la ceremonia de este sábado, participaron, además, el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; el rector del IPP, Sergio Torres; el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Julián Bibolini; el director del Instituto Politécnico de Formosa (IPF), Horacio Gorostegui; el diputado nacional, Luis Basterra; y las diputadas provinciales, Rosa Passadore y Cristina Mirassou, entre otros funcionarios del ejecutivo provincial, además de estudiantes, docentes, familias e invitados especiales.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha Formosa, tomó la palabra el decano de Pedro y expresó que “hoy es un día de celebración” por este “acto académico de egresados y egresadas de carreras de la UTN”.

De esta manera, sostuvo que este acto tiene por objetivo, sobre todo, “dar a conocer a la sociedad, en este caso a esta provincia, de la primera camada, que seguramente será de muchas de profesionales que van a salir a transformar la realidad, sus realidades, la realidad de sus familias, de la región, del país”.

“Y por qué no pensar también del mundo, por el tipo de trabajo que van a comenzar a hacer, y seguramente muchos ya lo están haciendo”, añadió.

Asimismo, el Decano aseguró que formarse en una carrera técnica como esta implica, no sólo, adquirir conocimientos sino también “dedicarle muchas horas, que probablemente le hayan sacado a salidas, a familias”.

“Así que los felicito y las felicito por ello, y que hayan elegido para seguir transformando nuestra provincia y seguir transformando el país, la educación, es lo que más celebro porque Nelson Mandela decía que justamente la educación es el arma más poderosa que tenemos para transformar el mundo”, les dijo a los flamantes graduados.

Y agregó: “Espero que esta carrera que han elegido sea muy provechosas para que logren esa ascendencia social que hace muchos años, justamente hemos cumplido hace poquito, más de 76 años de la gratuidad al sistema universitario; y nosotros también fuimos creados, la UTN, un año antes como universidad obrera, con esa visión de que es la educación la que va a permitir justamente la transformación y poder salir, por ahí, de las condiciones y demás que se tiene para lograr mucho mejor”.

Por último, de Pedro agradeció a los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de colaborar con la sostenibilidad de la carrera pero, también, de la extensión áulica Formosa y auguró seguir trabajando en pos de “tener nuestras carreras de grado, muy pronto, para que la misma pueda transformarse en la Facultad Regional Formosa que todos queremos”.

Egresado

A su término, el egresado de la carrera, Pablo Elías Viotti, habló a los presentes en representación de sus compañeros y agradeció, en primer lugar, a la gestión del gobernador Gildo Insfrán por “por brindarnos la posibilidad de formarnos profesionalmente en una carrera universitaria que en gran parte del país es arancelada y en la provincia de Formosa es pública y gratuita”.

“Un reconocimiento especial al Instituto Pedagógico Provincial por brindarnos el espacio y acompañarnos durante estos dos años y medio; y, en particular, a nuestra querida Milena Florenciano, aquí presente, por su paciencia, su cariño y su dedicación hacia nosotros, ya que fue un pilar más que fundamental en este proceso”, sostuvo.

Y amplió: “Este logro no es individual, cada uno de nosotros llegó hasta aquí acompañado, sostenido por el apoyo silencioso y constante de quienes creyeron incluso cuando nosotros dudamos. A nuestras familias y seres queridos, gracias por el tiempo, la paciencia y el amor entregado en el camino”.

De este modo, el flamante graduado reconoció que, cuando inició “esta generación de egresados, había muchas dudas y preguntas sobre el futuro de la carrera”, pero, con el tiempo y “gracias al compromiso de muchas partes, esas dudas se transformaron en certezas”.

“La carrera creció, se consolidó y hoy continúa sumando nuevas cortes, demostrando la importancia que tienen hoy las carreras tecnológicas al generar oportunidades de trabajo, fomentar el desarrollo de nuestra provincia”, aseveró.

Y añadió: “Llegar hasta acá implicó mucho más que estudiar, implicó adaptarnos, aprender y acompañar un proceso de cambio que también nos hizo crecer como personas. Supimos organizarnos, combinar estudio, trabajo y vida personal, como mencionó el señor Decano, y seguir adelante con la convicción de que el esfuerzo valía la pena”.

Sobre el final, Viotti garantizó que, como futuros profesionales, “elegimos poner el conocimiento al servicio de nuestra comunidad y convertirlo en oportunidades reales” y aseguró que “queremos ser parte de una Formosa que crece, que se anima a innovar y que demuestra día a día que el talento también nace y se forma en esta tierra”.

“Este final es en realidad un comienzo. Nos vamos con mucho más que un título. Nos vamos con todo lo que nos costó llegar, con las horas compartidas, los mates, dudas, cansancio, errores, pero con la alegría de haberlo logrado”, expresó.

Y cerró: “Compañeros, amigos, colegas, lo logramos. Cada uno sabrá dónde seguir, pero todos nos llevamos las mismas ganas de crecer, de aprender y de hacer que todo este camino haya valido la pena. Hoy nos llevamos el orgullo de haber sido la primera promoción en la provincia de Formosa de la Tecnicatura Universitaria en Programación”.

Seguidamente, cada uno de los egresados recibió su diploma de finalización de la mano de los diversos funcionarios presentes.

Es menester recordar que la UTN es la universidad obrera creada por el general Juan Domingo Perón en 1948 que nació para unir el conocimiento con el trabajo, y hoy reafirma su vigencia al formar expertos de alto nivel técnico.

En un marco nacional de desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología, en Formosa se sostiene con orgullo la gratuidad universitaria. Es el Estado el que garantiza que la vocación de estudiar y superarse no dependa del nivel socioeconómico, permitiendo que jóvenes formoseños/as accedan a estudios superiores. Este es el desafío que abraza el Modelo Formoseño.

Este logro representa un avance significativo en la formación de jóvenes en la rama tecnológica en la provincia, es parte de las políticas educativas de nivel universitario que lleva adelante el Gobierno de Formosa, que sigue sosteniendo inversiones en educación pública y de calidad, ampliando oportunidades y fortaleciendo el desarrollo profesional de los formoseños y formoseñas.



