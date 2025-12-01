Las Lomitas: El Gobierno provincial concretó una nueva entrega de Cajas Alimentarias a las que se sumaron las bolsas navideñas

Este sábado 20, por la mañana, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, realizó una nueva entrega de las Cajas Alimentarias modalidad Aborigen, política suspendida por el Gobierno nacional que el Gobernador decidió sostener para las comunidades originarias de toda la provincia.

Al respecto, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, recordó que, “apenas asumió (Javier) Milei, lo primero que hizo fue sacar esta gran ayuda a las comunidades originarias” por lo que, celebró que, en la provincia, fue sostenida por “Gildo Insfrán, por su decisión política y afecto, de poner en relevancia su vínculo con las personas aborígenes”.

La entrega contó con la participación de delegados y referentes locales, fortaleciendo una articulación que permite llegar de manera organizada y equitativa a las familias de todas las comunidades de la Ruta 86.

A esta distribución se le sumó la tradicional bolsa navideña de sidras y panes dulces que brinda el Gobierno provincial en el marco de las fiestas de fin de año a todas las familias formoseñas.

“Hoy sábado estamos trabajando, como manda el Gobernador, para llegar antes de las fiestas con las cajas alimentarias y las bolsas navideñas”, indicó la funcionaria.

Y añadió: “Esta vez con un complemento de esperanza, alegría y estar presente ante un Gobierno nacional ausente por completo, nosotros decimos presente en cada comunidad y a lo largo y ancho del territorio formoseño”.

Por su parte, Iván Falcón, dirigente de Unidad Justicialista de Las Lomitas, desde Lote 27, aseguró que esta asistencia se brinda durante todo el año a las diferentes comunidades.

“Hoy es un día peronista porque el Estado está presente, que es lo que defendemos nosotros”, manifestó.

Y coincidió con la Ministra en celebrar que “nuestro Gobernador se hace cargo de esta ayuda tan importante para todos ellos”.

Asimismo, Carlos Montoya, referente de Campo del Cielo, valoró que el Gobierno provincial “siempre llega a la comunidad para asistir a las familias que necesitan”.

“Quiero agradecer a Gildo Insfrán y Eber Solís con sus equipos, excelentes personas, por traernos el pan dulce, la sidra y la caja alimentaria que anuló el Gobierno nacional pero que el Gobernador mantuvo para sostener a las familias más necesitadas del oeste”, expresó.

Por último, cuestionó que el ex intendente lomitense, recién asumido legislador nacional, Atilio Basualdo “desapareció totalmente en la comunidad, no se lo ve y no puso ni un foco en la iluminación de nuestras calles”.

“Ahora vive en Buenos Aires, así que menos va a andar por esta zona. Es una mentira que va a gestionar desde allá, hay personas que van a seguir creyendo pero es mentira porque encima que vive en Buenos Aires ahora, votó en contra de la discapacidad así que menos va a llegar acá, pero la gente está enojada y arrepentida por tantas mentiras que él dijo”, cerró.







