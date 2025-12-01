La Subsecretaría de Empleo entregó certificados en la Casa del Emprendedor

En un acto realizado en la Casa del Emprendedor, la Subsecretaría de Empleo de la provincia de Formosa llevó adelante la entrega de 65 certificados a emprendedores que completaron el ciclo de capacitaciones orientadas al fortalecimiento, la organización y el crecimiento de sus proyectos productivos.

Los participantes finalizaron con éxito los cursos: Administrá tu negocio, Reinventá tu emprendimiento, Potenciá tu emprendimiento con marketing, Hacé tu emprendimiento rentable, Planificá tu emprendimiento y Gestioná la marca de tu emprendimiento, incorporando herramientas clave en gestión, planificación, marketing y construcción de marca.

Durante la entrega, el subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval, destacó la importancia de acompañar el desarrollo del sector emprendedor local: “Cada certificado que hoy entregamos representa una historia de esfuerzo, de apuesta al trabajo propio y de crecimiento. Desde la Subsecretaría de Empleo seguimos impulsando espacios de formación continua para que nuestros emprendedores cuenten con más herramientas, más conocimientos y mejores oportunidades de desarrollo”.

Asimismo, Sandoval remarcó que estas acciones forman parte de una política pública sostenida que busca fortalecer la economía local, promoviendo el autoempleo, la innovación y el agregado de valor.

En representación de los egresados, el emprendedor Gavilán Cristian, quien participó en todas las capacitaciones, expresó: “Esta formación nos dio una mirada más clara sobre cómo manejar nuestro negocio, cómo organizarnos, cómo comunicarnos con nuestros clientes y cómo hacer rentable nuestro emprendimiento. Hoy nos sentimos más preparados y con más confianza para seguir creciendo”.

Desde la Casa del Emprendedor se continúa trabajando de manera articulada para generar nuevas oportunidades de capacitación, impulsando el desarrollo de quienes apuestan al trabajo independiente y a la construcción de su propio camino laboral. Todo esto es posible gracias al acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, que continúa fortaleciendo al sector emprendedor a través de políticas públicas concretas.







