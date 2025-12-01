Meza asumió como concejal y aseguró que este “es el puntapié para recuperar la municipalidad de Las Lomitas”

En la tarde de este miércoles 10 en el salón de actos de la Municipalidad de Las Lomitas, juraron y asumieron los concejales electos el pasado 29 de junio.

En este marco, el concejal justicialista Jorge Martínez Meza destacó que “el triunfo no es un logro individual, sino de todos los que conforman la Unidad Justicialista”.

Asimismo, aseguró que “Las Lomitas es y va a seguir siendo peronista”, marcando que “tenemos un propósito con los compañeros leales al Modelo Formoseño y a la conducción de Gildo Insfrán y es recuperar la Municipalidad”.

Martínez Meza fue enfático al señalar que su asunción al Honorable Concejo Deliberante “es el puntapié” de ese proceso, insistiendo en que la localidad “tiene una identidad histórica peronista”.

Y resaltó que “solo por intereses personales el intendente actual Atilio Basualdo se pasó a la línea de los libertarios”; sin embargo, subrayó que “el pueblo demostró una vez más, que sostendrá el peronismo”.

Consultado sobre su rol en el Concejo Deliberante, afirmó que la unidad será la base de su gestión, enfocándose en la solución de los problemas de los vecinos.

Expresando que “vamos a trabajar siempre para el bienestar del vecino y para la comunidad de Las Lomitas”.

Al concluir, también se refirió al futuro del intendente Basualdo, quien fue electo como diputado nacional, comentando que “vamos a estar muy atentos porque todavía no tenemos su renuncia”, manifestó.

Y remarcó que existe la preocupación de que se estén “estirando los tiempos para poder hacer el traspaso al presidente del Concejo, Pablo Basualdo y no llamar a una elección para que sea elegido a través del voto popular”.

Finalmente, extendió su agradecimiento “al conductor Gildo Insfrán, al vicegobernador Eber Solís, y a todo el pueblo de Las Lomitas por confiar en el Modelo Formoseño y en la justicia social del peronismo”.



