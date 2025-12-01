Secuestraron un millonario cargamento de mercaderías sin aval aduanero

• Fue durante un control vehicular en la Ruta Nacional N° 11, acceso sur

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial y de la Subcomisaría Puente Uriburu realizaron un procedimiento en el acceso sur de la ciudad, sobre la Ruta Nacional N° 11, donde secuestraron mercadería de origen extranjero sin aval aduanero, valuada en más de 224 millones de pesos.

El operativo se concretó el viernes último, alrededor de las 05:00 horas, en el marco de tareas preventivas de identificación de vehículos y personas.

Durante el control, los efectivos detuvieron la marcha de un camión Renault Premium 440, conducido por un hombre de 25 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, que trasladaba gran cantidad de productos, incluyendo 74 cajas de cerveza, 2.824 packs de cerveza y 327 packs de gaseosas.

Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor no pudo justificar la procedencia de la mercadería ni presentar los papeles exigidos por la normativa vigente.

Tras la verificación, se realizaron las actuaciones con personal de la Subcomisaría Puente Uriburu y la mercadería mencionada fue secuestrada.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Por el caso, se inició una causa judicial por "Encubrimiento de Contrabando" con intervención de la Unidad Fiscal Federal, y en tanto el semirremolque permanecerá secuestrado en sede de la Prefectura Naval Argentina, mientras que el camión y su conductor continúan su recorrido.







