



Este viernes 5 de diciembre, en las instalaciones del Hospital Interdistrital Evita (HIEF) de Formosa, se desarrolló la 2ª Jornada de Urgencias en Dermatología, marco en el cual, además, se realizó la presentación del nuevo protector solar producido por el Laboratorio Provincial Laformed.

Participaron profesionales de la salud de los distintos servicios que durante todo el año trabajan con pacientes con urgencias dermatológicas del HIEF y del Hospital Central, como ser de clínica médica, infectología, anatomía dermatológica, entre otros.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con la doctora Laura Filippini, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), quien además de valorar esta capacitación, comentó que “la misma actividad se llevó a cabo hace unos 20 días en el Distrito Sanitario I, en las instalaciones del Hospital Distrital de Ingeniero Juárez”.

Además, puso en resalto la importancia de contar “con la constante capacitación al personal de la salud”, aclarando que “las consultas dermatológicas son las más frecuentes”, motivo por el cual “es de suma relevancia la actualización continua”.

En el mismo sentido, la directora del Hospital Central, la doctora Graciela Viera, sostuvo que “todas las jornadas de capacitación que se realizan en la provincia son fundamentales para fortalecer las redes de atención en todos los niveles de complejidad creciente, para así manejar todos el mismo idioma”.

Comentó que “en la provincia hay muchos casos que son emblemáticos, porque se mezcla un poco la patología dermatológica clásica con la patología regional, la cual tiene que ver con las condiciones ambientales, climáticas, y con la presencia de determinados vectores que hacen que la variedad de enfermedades hematológicas sean significativas”.

Asimismo, la jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Central, la dermatóloga Jimena Sandoval, manifestó que “estas jornadas son importantes porque son el espacio propicio para el intercambio profesional e interdisciplinario con los diferentes equipos de salud”.

Agregó que, de esta manera, “se detectan las patologías más frecuentes que se observan en las guardias de emergencia de los distintos efectores”.

Por último, puso en valor el nuevo protector solar producido por Laformed, expresando que “estamos realmente muy contentos con la producción y que se haya podido generar un producto pensando en todos”.



