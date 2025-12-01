Secuestraron dos motocicletas y detuvieron a un hombre en el barrio Eva Perón

· Los rodados guardan interés en distintas causas judiciales

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales secuestraron una Gilera Smash y una Honda Biz, más la detención de un hombre como presunto autor de la sustracción de la última motocicleta.

El primer procedimiento se concretó tras las averiguaciones por la sustracción de una motocicleta Gilera Smash que su propietario prestó a un conocido en el barrio Eva Perón.

De inmediato, con el rápido despliegue policial, la motocicleta fue ubicada y secuestrada en el barrio John Kennedy.

Luego se tomó conocimiento sobre la sustracción de una Honda Biz, el jueves último por la mañana en el barrio San Martín.

Mediante un prolijo accionar policial, se ubicó la motocicleta en el barrio Villa Hermosa y se detuvo al presunto autor del hecho.

Las motocicletas fueron trasladadas hasta la dependencia policial, el sujeto fue notificado de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.