Larroque: “Cada vez que vengo a Formosa veo más desarrollo, más innovación y más belleza”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, destacó “la inversión y el esfuerzo del Estado provincial” para el desarrollo y la potenciación de Formosa, a la vez que elogió al gobernador Gildo Insfrán, al remarcar que “aprendemos mucho de alguien que a lo largo de tantos años ha sido consecuente y ha construido tanta felicidad para su pueblo”.

Así lo manifestó al dialogar con AGENFOR en el marco de la visita oficial que realizara esta semana el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien además de suscribir un convenio marco de colaboración con su par formoseño Gildo Insfrán en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, recorrió importantes concreciones del Modelo Formoseño en la ciudad capital.

Por ejemplo, la Costanera “Vuelta Fermoza”, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, el Instituto Politécnico, la planta de biosiderurgia, el Parque Acuático, la piscina olímpica climatizada y la pista de atletismo en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1.

En ese sentido, el ministro Larroque, que junto a su par de Seguridad, Javier Alonso, integró la delegación que acompañó al gobernador Kicillof, expresó su felicidad “por la recepción con mucho afecto tanto de Gildo, de todo su gabinete y del pueblo formoseño hacia toda nuestra comitiva”.

Así como el mandatario bonaerense comentó que vivió en el año 1998 en la Capital formoseña, el funcionario recordó que “he venido en otros momentos, pero desde hace 20 años, que fue la primera vez que visité Formosa, cada vez que vengo veo más desarrollo, más innovación y más belleza”.

Resaltó que “estuvimos recorriendo lugares hermosos, como la Costanera, y después, con toda la recorrida más vinculada a cuestiones de gestión, donde se observó desde ya la inversión y el esfuerzo del Estado provincial para el desarrollo y la potenciación de Formosa, inclusive vinculada a los sectores privados”, lo cual consideró como “muy importante”.

Asimismo, consultado sobre el plano nacional, Larroque advirtió que “estamos enfrentando uno de los peores momentos que le ha tocado atravesar a la Argentina, con un Gobierno liberal que si bien no es el primero, pero sí es de características muy particulares, porque directamente ha desertado sus obligaciones e incumple la Constitución Nacional”.

Haciendo referencia a la PBA, denunció que “nos deben 13 billones de pesos de manera ilegal que se los han arrebatado a los 17 millones de bonaerenses”, recalcando lo que significa “esa gran cantidad de recursos” en la gestión, por lo que su quita “complejiza nuestra acción”.

Y en su caso, con la cartera social a su cargo, dijo que “en una provincia con tantas dificultades, se hace muy complejo”. No obstante, remarcó que “estamos dando la pelea en vistas a construir una alternativa para el pueblo argentino” con miras a las próximas elecciones presidenciales.

En ese sentido, sostuvo que “el paso que se dio en Formosa es fundamental como señal política”, así como lo fue el reciente encuentro de gobernadores en la Casa de la Provincia de La Pampa, donde diversos mandatarios expusieron la crisis de ingresos en las provincias y cómo debieron asumir compromisos que no les corresponden por la retirada de la Nación.

Categórico, calificó como “un despropósito la discriminación arbitraria que hace el Gobierno nacional” y fustigó que “ellos no se privan de decirlo, como tampoco algunas personas cercanas, gurúes y demás, donde su objetivo es borrar al Peronismo de la faz de la tierra, de la Argentina”.

Por el contrario, puso de relieve que “si algo le trajo felicidad a nuestro pueblo ha sido siempre el Peronismo bien entendido y bien ejecutado”, tal como se despliega y se materializa en la provincia de Formosa, “a partir del Modelo Formoseño del gobernador Insfrán”.

Por ello, apreció que “como dijo Axel, para nosotros Gildo es un maestro y esto es una escuela. Aprendemos mucho de alguien que a lo largo de tantos años ha sido consecuente y ha construido tanta felicidad para su pueblo, lo sigue haciendo y piensa profundizar este modelo”.







