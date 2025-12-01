El Colorado: La Policía detuvo a un hombre y secuestró un rodado

• El procedimiento se realizó en el marco de una causa por “Lesiones, Hurto, Desobediencia Judicial en contexto de violencia de género, Resistencia contra la autoridad y Amenaza”

Efectivos de la Comisaría El Colorado aprehendieron a un hombre y llevaron adelante un allanamiento que culminó con el secuestro de una motocicleta, en el marco de una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial.

El procedimiento se concretó el jueves último alrededor de las 16:30 horas, en el marco de una causa judicial por “Lesiones, hurto, desobediencia judicial en contexto de violencia de género, resistencia contra la autoridad y amenaza”.

La diligencia tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la avenida Pellegrini de la mencionada localidad y la comisión policial fue recibida por la propietaria del inmueble.

En ese momento, el imputado intentó darse a la fuga hacia el barrio 12 de Octubre, pero fue rápidamente interceptado en la calle Tacuarí; mientras que dentro de la vivienda se verificó la existencia de cuatro motocicletas, de las cuales tres no coincidían con lo ordenado en la medida judicial.

A todo esto, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Corven, sin dominio colocado ni carenado, que estaba sobre la vereda frente al inmueble, porque sus características coincidían con la requerida judicialmente.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó alojado en una celda de la dependencia; mientras que el elemento secuestrado permanece a disposición de la Justicia provincial.







