Secuestraron dos motocicletas en diferentes intervenciones

Una de ellas registraba pedido de secuestro


Efectivos de la fuerza provincial recuperaron una Zanella ZB, sustraída del barrio Vial, de esta ciudad y una Honda Twister robada en Clorinda.  

El primer caso ocurrió cerca de las 9:00 horas del domingo último, cuando un vecino del barrio Vial advirtió la sustracción de su motocicleta marca Zanella ZB de 110 cilindradas, lo que dio origen a una causa judicial con intervención al Juzgado de Instrucción y Corrección Nº 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. 

De inmediato, los integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales desplegaron una investigación, localizaron la motocicleta abandonada en el barrio Fray Salvador Gurrieri, lo secuestraron e identificaron al sospechoso.

Por último, el personal Policía de Seguridad Vial, Delegación Clorinda, verificó una motocicleta que registraba pedido de secuestro activo por la Policía federal y su propietaria fue trasladada hasta la dependencia policial.

En todos los casos, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica. 