Barrio Eva Perón: Dos hombres fueron detenidos por hechos de violencia de género

• Las víctimas fueron asistidas y acompañadas

Integrantes de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a dos sujetos por violencia de género y quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras que las mujeres fueron asistidas por personal de la oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género.

El primer caso se registró este domingo al mediodía y los policías verificaron el requerimiento de una mujer de 34 años en el barrio Eva Perón de esta ciudad, quien comentó que su expareja llegó a su casa, se sintió atemorizada y autorizó el ingreso para que se lo lleven, ya que está involucrado en una causa por lesiones leves, daños y amenazas.

Por otra parte, horas más tarde, una mujer de 26 años solicitó ayuda a los uniformados porque su pareja comenzó a amenazarla y sintió miedo por su integridad física y la de su hija de dos años, razón por la cual se lo detuvo.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados hasta la subcomisaría, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







