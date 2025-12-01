Barrio Independencia: Detuvieron a “dealers” y secuestraron estupefacientes

• Los procedimientos se concretaron en distintos sectores de la ciudad capital

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a tres sujetos, secuestraron cocaína, balanzas, dinero en efectivo y dos motocicletas utilizadas para comercializar droga al menudeo.

La primera intervención se realizó el jueves último por la tarde, cuando los investigadores patrullaban calles internas del barrio Independencia, de esta ciudad.

Durante ese trabajo, detuvieron a un sujeto que circulaba en una Corven Energy por la Padre Grotti y Corrientes; quien tenía en su poder envoltorios con cocaína, dinero y una balanza de precisión digital.

Los policías pusieron el caso a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina, quien ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en la Torre 112 del barrio Guadalupe.

Allí secuestraron un picador, con restos de marihuana, blíster y otros elementos de interés en la causa.

El segundo procedimiento fue en la madrugada del sábado último, durante recorridas preventivas por la avenida Napoleón Uriburu y calle Moreno, que terminó con la detención de un hombre a bordo de una Honda Wave y el secuestro de varios gramos de cocaína, una balanza digital y un teléfono celular.

Por último, el sábado alrededor de las 20:30 horas, los policías de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a un sujeto en el barrio Emilio Tomás, quien tenía en su poder dinero y envoltorios con cocaína.

En todos los casos, los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron alojados en las celdas, a disposición de la Justicia provincial.