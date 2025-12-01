Se viene otra edición especial de la “Frutiferia” en el mercado de la ciudad

La Municipalidad de Formosa, mediante la Administración del Mercado Frutihortícola, informa a los vecinos y vecinas sobre una nueva edición especial de la "Frutiferia", que contará con variadas ofertas centradas en frutas, verduras, hortalizas y alimentos cárnicos, entre otros artículos. La misma se realizará este 23 y 24 del corriente mes y continuará el 30 y 31 en el playón del barrio Parque Urbano, desde las 7.30 de la mañana.

Cabe mencionar que los ciudadanos podrán adquirir productos cárnicos, frutihortícolas, pescados de mar y hortalizas, con destacada presencia de producción local, como queso criollo, harina de maíz, melones, y demás alimentos que se consumen en la región en estas fechas.

Al respecto, el administrador del Mercado Frutiortícola, Ing. Darío Juárez, manifestó: "Los puesteros estarán con promociones y con combos durante todo diciembre. Agregamos muchos rubros de diversas gastronomías para que las familias puedan proveerse de diferentes productos frescos y de calidad para las fiestas de fin de año".



