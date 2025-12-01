La Policía impulsará un amplio operativo por Nochebuena y Navidad

• Recomendaciones a conductores, ley de alcohol “0” al volante, lucha contra el narcocrimen, controles en ruta y patrullajes en zonas urbanas y rurales serán algunas de las prioridades

Bajo el lema: “Fiesta Segura”, la Policía pondrá en marcha un operativo integral de prevención durante la Nochebuena y la Navidad en todo el territorio provincial.

Este operativo contempla el fortalecimiento de ejes estratégicos de prevención como la tolerancia cero del alcohol al volante, controles viales y sugerencias a viajeros, verificación del transporte de ganado mayor y menor, retiro de animales sueltos en ruta, la lucha contra el narcocrimen y patrullajes por los barrios tanto en zonas urbanas como rurales.

En medio del clima festivo, sumado al inicio de las vacaciones de verano, se insta a los vecinos a utilizar los espacios públicos para la recreación y el esparcimiento de manera responsable, donde la Policía estará presente con los operativos de seguridad ciudadana, a fin de brindar una respuesta inmediata y eficiente.

El jefe de Policía, Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra, explicó que “Fiesta Segura” promueve el fortalecimiento de la experiencia de la Policía de Proximidad, en el marco de un trabajo conjunto entre los vecinos y los servidores públicos.

En la ciudad capital los efectivos serán distribuidos en forma estratégica para brindar seguridad en zonas comerciales, plazas, principales calles, avenidas, accesos a la ciudad y casas quintas ubicadas en las afueras del ejido municipal a fin de fortalecer las tareas propias de seguridad para contrarrestar situaciones que atenten contra la seguridad pública, incluido el trabajo de prevención e investigación contra el narcomenudeo.

En materia de seguridad vial se reforzarán los controles en accesos y rutas nacionales y provinciales con rigurosos exámenes de alcoholemia, donde se contará con los alcoholímetros provistos por el Gobierno provincial, más el apoyo de camionetas, motocicletas, personal de montada y de grupos especiales.

El jefe de Policía remarcó que los dispositivos de control de alcoholemia en distintos lugares del microcentro, incluido los principales accesos a la ciudad y las diferentes localidades del interior provincial y centros de esparcimiento serán rigurosos para el cumplimiento de la ley de alcohol “0” al volante.

A este esquema preventivo se suman los controles en ruta para verificar que el traslado de ganado mayor y menor se realicen dentro de las normativas legales vigentes, sin poner en riesgo la seguridad y la salud de la población.

Se trabajará con los patrullajes y las recorridas barriales antes, durante y al término de las reuniones bailables para reducir contravenciones y otros delitos.

Para asegurar los festejos en armonía y paz, se seguirán los lineamientos trazados por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo y se adoptarán las medidas necesarias para fortalecer el aspecto preventivo de la seguridad pública.

Con respecto a la seguridad en los hospitales, todos los años se hace un refuerzo, las guardias van a funcionar como día laborales y se pondrá el acento en la campaña: “Pirotecnia Cero”, mediante un trabajo conjunto con la Municipalidad de la ciudad de Formosa.

Ante la detección de fiestas privadas sin autorización, desde la Institución Policial se coordinarán acciones con los entes municipales y autoridades competentes para erradicar la realización de estos eventos, los cuales se realizan bajo la denominación de fiestas familiares, pero en realidad son verdaderos negocios para los organizadores.

Todo esto con el agravante de no reunir las condiciones mínimas de seguridad (salida de emergencia, baños, seguridad, extintores, control y permanencia de menores) y por ende constituyen un peligro para la ciudadanía.

También se dispondrán de más policías en terminales de ómnibus, sitios turísticos, plazas, entre otros sectores de concurrencia masiva por las fiestas y nochebuena y Navidad.

Ante cualquier inconveniente o situación que ponga en riesgo la seguridad pública, se recomienda llamar a la línea de emergencias 911 para que la Policía brinde una respuesta ágil y eficiente.

Recordó además que la Policía promueve el compromiso, el esfuerzo, espíritu humanitario y la vocación de servicio del personal, lo que permite garantizar en todo momento los derechos humanos de las personas, lo que contribuye a la paz social.



