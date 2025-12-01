Acción Social sostiene su trabajo territorial también durante el receso

La secretaria de Acción Social del Municipio capitalino, Lic. Paula Cattáneo, remarcó que durante el período de vacaciones la presencia del Estado municipal no se interrumpe y que los equipos continúan trabajando en el territorio para acompañar a las familias formoseñas.

“Las necesidades no se toman descanso y por eso nuestra tarea tampoco. La decisión política es estar con los servicios esenciales todo el año”, afirmó.

En ese marco, señaló que la Secretaría continúa atendiendo en el Centro Cívico N.º 2 del barrio 2 de Abril, acercando respuestas concretas a los vecinos y vecinas.

“Creemos en un Estado cercano, que no se encierra en oficinas. Estar en los barrios es una forma de escuchar, de conocer las realidades y de construir soluciones junto a la comunidad”, expresó.

Cattáneo destacó especialmente la continuidad del trabajo del área de Discapacidad. “Las tráfics adaptadas no se interrumpen. Seguimos garantizando traslados para turnos médicos, rehabilitación y trámites bancarios. Acompañar a las personas con discapacidad y a sus familias es una responsabilidad que asumimos todos los días, sin excepciones”, explicó.

Asimismo, subrayó que este sostenimiento de las políticas sociales es una definición clara de gestión. “En un contexto difícil, donde muchas veces se habla de ajuste y retiro del Estado, nosotros elegimos sostener el acompañamiento. La política pública tiene sentido cuando se traduce en hechos concretos que cuidan a las personas”, manifestó.

La funcionaria indicó que las oficinas continúan abiertas de lunes a viernes, de 8 a 12, tanto en el Centro Cívico del barrio 2 de Abril como en la Dirección de Discapacidad, ubicada en Pringles y Rivadavia. Allí se brinda información, asesoramiento y acompañamiento en los distintos trámites.

Finalmente, recordó que se está realizando la actualización de la oblea correspondiente. “Es importante mantener la documentación al día para poder acceder a los servicios. Nuestro equipo está disponible para orientar y acompañar cada caso, con respeto y sensibilidad”, concluyó.



