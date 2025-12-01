Se registró un yaguareté en la provincia de Formosa

Se descubrió su presencia a través de cámaras trampa y la aprobación del protocolo de registro y actuación.

En el marco de un relevamiento con cámaras trampa realizado en un corredor de conservación clave del Departamento Patiño y zonas aledañas, el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa informó que se registró la presencia de un individuo macho de yaguareté (Panthera onca) en territorio formoseño.

Este registro se obtuvo durante la última revisión de cámara trampa llevada a cabo durante los últimos días de noviembre, aunque la foto del ejemplar se registró en los últimos días del mes de agosto. A partir de este nuevo registro muy valioso para la conservación se amplía el monitoreo en la zona con el objeto de determinar si se trata de un nuevo yaguareté no registrado.

En el marco de la conservación del yaguareté en la provincia de Formosa, se aprobó mediante Disposición N° 117/25 el protocolo de registro y actuación de presencia de yaguareté en la provincia de Formosa junto a sus anexos.

En ese sentido, desde el MPyA se destacó que “este instrumento nos permitirá conocer más sobre la presencia del tigre en el territorio”.

El yaguareté es un Monumento Natural Provincial (Ley 1.673), un Monumento Natural Nacional (Ley 25.463) y su cacería está estrictamente prohibida. La especie se encuentra en peligro crítico de extinción en el país según la categorización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) en el Libro Rojo de Mamíferos Amenazados de la Argentina.



