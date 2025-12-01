Recuerdan la importancia de la vacunación para crear defensas contra enfermedades respiratorias

Días atrás, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó los primeros tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K en la Argentina.

Según datos oficiales, las personas que padecen la afección son dos adolescentes residentes en Santa Cruz y un niño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Si bien todos presentaron una evolución favorable y atravesaron la enfermedad sin reportar complicaciones clínicas de gravedad, esta situación evidencia que el virus ha ingresado país, lo que significa que la enfermedad puede estar en cualquier parte.

En ese contexto, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, Julio Arroyo, insistió en el rol relevante que juega la vacunación en este escenario epidemiológico.

“Lo más importante es tener el esquema de vacunas al día y, en esta oportunidad, especialmente la antigripal que es la que protege a todas las personas de esta cepa de Influenza, principalmente a aquellas más propensas a engriparse y a desarrollar un cuadro más complejo que muchas veces requiere de internación y hasta de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica”, explicó.

En ese sentido, repasó que “los bebés al cumplir seis meses de vida ya tienen que recibir su primera dosis contra la gripe y un mes después la segunda”.

Además, hizo hincapié en que “las embarazadas se apliquen una dosis de la vacuna antigripal durante el embarazo”, ya que de esta manera “van a ofrecer protección a su bebé durante los primeros meses de vida”.

Asimismo, apuntó que “los adultos mayores son más susceptibles a presentar una complicación en el cuadro gripal”, motivo por el cual “todos los años tienen a disposición la vacuna antigripal, como así también los que tienen deterioro o disfunción del sistema inmunológico, inmunodepresión o inmunodeficiencia, ya sea por alguna enfermedad o por un tratamiento que esté realizando, entre otros”.

Además, recordó que la inmunización contra el COVID-19 también es importante y remarcó que se encuentra disponible en todos los centros de salud y hospitales de la provincia. “Si bien los casos han disminuido notoriamente, esto no significa que no hay que inocularse, porque justamente las personas que se enferman y transitan un cuadro grave es por no tener el esquema completo”, enfatizó.

“En todas las localidades, ciudades y pueblos del interior provincial, a lo largo y ancho de la provincia, donde hay un centro de salud o un hospital, hay un vacunatorio con las dosis disponibles contra la gripe, el COVID-19 y las de calendario”, cerró.



